Tezcan ve Özkan o haberleri bu sözlerle yalanladı

Bülent Tezcan ile Tuncay Özkan haklarında çıkan "yumruklaştılar" iddialarını yalanladılar.

Güncellenme 24 Mayıs 2018 14:49

CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ile Tuncay Özkan haklarında çıkan yumruklaştılar iddialarının "yalan ve iftira" olduğunu açıkladılar.

Özkan ve Tezcan basında çıkan haberleri yalanlarken, "Hiç yaşanmamış bir olayın gerçekmiş gibi sunulması yalandan öte bir şey değildir. Medyadaki bu yandaş ve yalancı yapıya artık bir 'yeter' demek gerekiyor. Palavranın, iftiranın, itibar cellatlığının ve yalakalığın adı gazetecilik değildir. Bu yapılardan hukuk önünde hesap sorulacak, gerekli yasal başvurular yapılacaktır" dedi.

Söz konusu haberlerde Tuncay Özkan'ın, İzmir yerine İstanbul'dan aday yapılmasına tepki göstererek Bülent Tezcan ile tartıştığı ve yumruklaştığı iddia edilmişti.