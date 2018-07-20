Tezcan, FETÖ ile görüştü mü?

Nedim Şener'in FETÖ ile görüştü sözüne kızan CHP Sözcüsü Tezcan, canlı yayına bağlanınca ortalık karıştı.

Güncellenme 20 Temmuz 2018 09:59

Gazeteci Nedim Şener ve CHP Sözcüsü Bülent Tezcan canlı yayında birbirine girdi. Şener'in Tezcan'ı FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i ziyaret ettiğini iddia etmesi üzerine CHP Sözcüsü canlı yayına bağlandı.

İddialara çok kızan Tezcan ve Şener arasında gergin anlar yaşandı. Tezcan, kimsenin kendisine FETÖ'nün yanına gitti diyemeyeceğini, FETÖ ile hiçbir şekilde yolunun buluşmadığını söylerken, Şener de, kendisinin öyle bir cümle sarf etmediğini, Tezcan'ı işlettiklerini ifade ederek kendini savundu.

Gerginliğin artması üzerine Tezcan, Şener'e "atlama lafa ortadan" diye çıkıştı. Programı sunan moderatör ise ikilinin konuşmalarına sık sık müdahale etmeye çalıştı.

“Pensilvanya'ya gitmedim”

Kendisinin Pensilvanya'ya gitmediğini vurgulayan Tezcan, ahlaksız şekilde polemik yapmadığını, başka partilerden milletvekili heyetiyle gittiğini, ABD'de çeşitli kuruluşların toplantılarına gittiklerini, gezinin sponsorunun devlet kurumları olduğunu, FETÖ ile alışveriş içinde olmadıklarını, kimsenin kendisine FETÖ ile ilgili bişey diyemeyeceğini, FETÖ mağdurlarının haklarını hep savunduklarını, konuşmanın ortasında iftara atıldığını, FETÖ ile hiç yolunun buluşmadığını, ne Pensilvanya'ya gittiğini, ne de onu gördüğünü söyledi.

“FETÖ'yle görüştün demedim”

Bu sözler üzerine Şener de, "Sizi işletmişler dalga geçmişler. Benim söylemediğim söze açıklama yapmayın. 5 milletvekilinin davetle gittiğini hatırlattım, o da FETÖ'nün davetiydi. ABD'ye niye gittin halı almaya mı? Hangi kurumun davetiyle gittiğinizi nasıl bilmezsiniz? Sizin partilileriniz FETÖ'nün yayın organlarının önünde nöbet tutmadı mı? Siz nasıl Atatürk'ün partisisiniz. Daha önce Bank Asya, Zaman Gazetesi'nin önündeydiniz. Haddi sınırı aşan bir siyasetçi. Ben Pelsilvanya'ya gittin FETÖ'yle görüştün demedim. Davete gitti dedim" dedi.