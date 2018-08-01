Teslim olan PKK'lı, örgütün rezilliklerini anlattı

Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olan PKK üyesi, iş vaadiyle kaldırılarak kamplara götürüldüğünü, orada rezil ilişkilere şahit olduğunu anlattı.

Güncellenme 01 Ağustos 2018 13:42

Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olan PKK üyesi, iş vaadiyle kaldırıldığını, PKK kamplarına götürüldüğünü, örgütün "özgürlük"le alakası bulunmadığını, örgüt mensuplarına yapılan kötü muameleyi anlattı.

Örgütün iç yüzü çok faklı

Büyük bir kararlılıkla yürütülen operasyonlarla yerleşim yerleri temizlenirken, kırsaldaki operasyonlarda çok sayıda örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. PKK/KCK'nın iç yüzünü gören çok sayıda terörist, başarılı operasyonların da etkisiyle örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Sadece Şırnak’ta 103 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucunda, sadece Şırnak’ta 6 ayda 103 terörist etkisiz hale getirilirken, 201 terörist de teslim oldu.

İş vaadi ile kandırmışlar

Bu kapsamda teslim olan A.B., jandarmaya verdiği ifadede terör örgütünün iç yüzünü anlattı. Şubat ayında kandırılarak terör örgütüne katıldığını belirten A.B, bu süreçte çok büyük zorluklar yaşadığını dile getirdi.

A.B., ailesinin maddi durumunun iyi olmaması nedeni ile İstanbul’da çalışmak için gitmek istediklerini ama kendisini bir anda örgütün kampında bulduğunu aktardı.

Yemek vermemişler

A.B., PKK’nın kendisini bir fabrikada çalışacaksın, ailene para kazandıracaksın diye aldıklarını, kapalı bir araca koyup götürdüklerini, bilmediği bir yerde durduklarını, kendisini PKK’nın kampında bulduğunu, daha sonra kandırıldığını anladığını, ondan sonra kendisini hep çalıştırdıklarını, mağarada kazı yaptırdıklarını, köle gibi sürekli tünel kazdıklarını, doğru düzgün yemek yemediklerini, bir gün su verdiklerini bazen ekmek vermediklerini söyledi.

Kaçmanın çarelerini aramış

Kamplarda yokluk olduğunu itiraf eden A.B., temizlik sorunları olduğunu, doğru düzgün banyo yapamadıklarını, 20 gün bir ay banyo yapamadığı olduğunu, çoğu kişinin mağarada bitlendiğini, sözde özgürlükten bahseden terör örgütünün gerçekte herhangi bir özgürlüğünün olmadığını gördüğünü, kaçmanın çarelerini aradığını ve kaçtığını belirtti.

O fotoğraflar gerçeği yansıtmıyor

Teröristlerin dağda çektirdiği fotoğraf ve görüntülerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan A.B, buna bizzat şehit olduğunu ifade etti.

Rezil ilişkilere Şahit olmuşlar

A.B. orada rezil ilişkiler olduğunu, kadın ve erkeklerin iç içer olduğunu, her türlü ilişkiye şahit olduklarını, bunu üst kademedekilerin yaptığını, alt kademenin sadece geri hizmette kullanıldığını söyledi.

“Geleceğinizi kurtarın”

Teröristlere teslim olun çağrısında buluna A.B., sürekli kendilerine terör örgütü tarafından güvenlik güçlerine teslim olmaları halinde çeşitli işkencelere tabi tutulacaklarının aşılandığını belirten A.B., "Gelip, gördüm ki öyle bir durum kesinlikle yok. Çok iyi davrandılar. Bu kadar anlayış beklemiyordum. Benim gibi gelmek isteyen bir sürü arkadaşım var. Onlara da buradan sesleniyorum. Gelin teslim olun, söylenenlerin hepsi asılsız. Orada bir gelecek yok. Ailelerinize kavuşun, geleceğinizi kurtarın” dedi.