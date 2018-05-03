Tesla, o modeli Nikola Motors'tan mı kopyaladı?

Nikola Motors, kendine ait bir modeli kopyaladığı iddiası ile Tesla'ya dava açmaya hazırlanıyor.

Güncellenme 03 Mayıs 2018 09:58

Tesla, patent ihlali gerekçesiyle ABD'li başka bir şirket olan Nikola Motors tarafından dava edildi. Elektrik ve hidrojen yakıtla çalışan ağır vasıta üreten Nikola Motors, 2016'da tanıttıkları tasarımın Tesla tarafından kopyalandığını iddia etti. Dava, Arizona'da görülecek.

Lansmanın durdurulması istendi

Mahkemeye sunulan dosyaya göre, 2017'nin Kasım ayında Nikola firması Tesla'ya bir ihtarname göndererek Tesla'nın Semi modelinde kendilerine ait ya da benzeşen tasarım özelliklerinin yazılı belirtildiğini, patent meselesi çözülene dek Semi'nin lansmanının durdurulmasının istendiğini duyurdu.

Tesla’dan cevap alamadılar

Elon Musk ve Tesla'dan cevap alamamakla yakınan Nikola firması, patent davasına konu olan unsurlar arasında Semi'nin aerodinamik gövde, kapı ve ön cam tasarımı var.

Tazminat istiyor

Tesla'nın piyasayı kendi şirketlerinin yatırımcı ve ortak çekme becerisini engellediğini belirten Nikola, zararlarının tazmini için 2 milyar dolar talep etti.

Tesla’dan açıklama

Tesla'dan bir görevli, davanın patent açısından yasak bir zemini olmadığını ileri sürdü.

Tesla’ya onlarca ön sipariş verildi

Mart ayında ilk teslimatını yapan Tesla Semi araçlarının seri üretimine 2019'da geçileceği ve ilk teslimatların 2020'de başlayacağı belirtildi. UPS, Pepsi, Walmart gibi şirketler şimdiden lojistik operasyonları için Tesla'ya onlarca ön sipariş geçti.

Nikola 2021’de üretime geçecek

Nikola, Arizona'da Ocak ayında bir milyon dolarlık bir yatırımla fabrika kuracağını, 8 bin adet hidrojen hücre yakıtlı tır için ön sipariş aldığını, 2021'de üretime geçeceğini duyurmuştu.