Tesla son günlerde zor bir sınavdan geçiyor. Tesla Model 3'ün üretiminde bazı sıkıntılar yaşanmış ve teslimatlar gecikmişti. Daha sonra ise bir sürücünün ölümü ile sonuçlanan kaza ile sıkıntılar iyice derinleşti.

Şirketin notunu düşürdüler

Meydana gelen kaza sonrası Citigroup ile Vilas fon yönetiminin negatif analizleriyle kriz iyice artmış durumda. Moody'in şirketin notunu düşürmesi de yaşanan düşüşte etkili oldu.

Here is the scene on Highway 101S in #MountainView where a #Tesla caught on fire pic.twitter.com/ksnidlFgsw

4 ay içinde batacak denmişti

Vilas yatırım fonu yöneticisi John Thompson'ın yaptığı analizde Tesla'nın 4 ay içerisinde batabileceğini açıklaması şirket hisselerindeki düşüşün derinleşmesine neden oldu.

2013’ten bu yana ne kötü performans

Tesla'nın hisseleri Mart ayından bu yana yüzde 24.86 oranında değer kaybetti. 2010'da halka arz edilen Tesla, en kötü günlerini yaşıyor. 2018 yılı ilk çeyrek bazında yaşanan yüzde 17.212lik düşüş ise çeyreklik periyotlarda 2013'ten bu yana en kötü performans.

Düşüş devam ediyor

Salı gününü yüzde 8.22 düşüşle tamamlayan Tesla'nın dünkü düşüşü ise yüzde 7.67 oldu.

Model 3’ün üretimi hızlanacak

Öte yandan Morgan Stanley de Tesla'nın yeni fon bulabilmek için bir an önce Model 3 üretimini hızlandırması gerektiğine dikkat çekti.

A Good Samaritan at the scene of the Tesla Model X car crash described the car to be "actively emitting full flames from the battery bank." https://t.co/n78v5ekcgV pic.twitter.com/EVGqKJnhcR