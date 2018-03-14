Teröristlerin saklandığı ev yerle bir edildi!

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör yuvaları bir bir vuruluyor.

Güncellenme 14 Mart 2018 10:26

Afrin'in yakınlarındaki Kocakarin Köyü'nde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında operasyonlar tam gaz sürüyor. Şiddetli çatışmalara sahne olan operasyon sabah başlamış akşam da sona ermişti. Operasyondan ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Gelen son görüntülerde ise bir grup teröristin tespit edildiği evin TSK savaş uçakları tarafından vurulduğu anlar yer alıyor.

Siviller köyü boşalttı

Afrin'de teröristlerin etrafındaki çember her geçen gün daralıyor. Merkezin etrafında bulunan köyler ise tek tek alınıyor. Bazı yerleşim birimlerinde çatışmalar yaşanıyor. Afrin yakınlarındaki Kocakarin Köyü de böyle bir çatışmanın ardından teröristlerden temizlenirken, sivillerin günler öncesinden köyü boşalttığı öğrenildi.

Teröristler jetlerle vuruldu

Operasyon devam ederken gelen sıcak görüntülerde tespit edilen bir grup terörist, TSK jetleri tarafından vurulduğu ve barındıkları evin yerle bir edildiği yer aldı.

O anlar kameralar tarafından görüntülendi

Teröristlerin bombalanmasından sonra ÖSO güçleri, köye yeniden giderek başka terör gruplarının olup olmadığını tespit etmeye çalıştı. Türk Komando Birlikleri ise mayın, el yapımı bomba ve bubi tuzaklarına karşı eğitimli köpeklerin de yardımı ile köyde çalışma yaptı. Kısa bir süre sonra ise tüm teröristler etkisiz hale getirildi ve köy tamamen özgürleştirildi.