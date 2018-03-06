Teröristlerin "ıslak battaniye" oyunu deşifre oldu!

Afrin'de 8 askerimizin Şehit olduğu bölgede ikinci bir saldırı hazırlığında olan teröristler yerli İHA'larca tespit edildi.

Güncellenme 06 Mart 2018 09:58

Geçtiğimiz hafta Afrin'in Racu beldesinde bulunan 1083 rakımlı Kel Tepe bölgesine sızan taröristler 8 Mehmetçiği Şehit etmişti. İddiaya göre aynı bölgeye teröristler yine sızmak istedi ama İHA'lar tarafından tespit edildikleri ortaya çıktı. Teröristler mevzilerin Mehmetçilk karşısında koruyamayacaklarını anlayınca fark edilmemek için ıslak battaniye kullandı. Ancak milli İHA'lar karşısında bu plan bir işe yaramadı.

Islak battaniye ile kamufle olmaya çalıştılar

İddiaya göre PYD/PKK'lı teröristler İHA'lardan kaçabilmek için üzerlerine ıslak battaniye sarıp ağaç altına saklandı. Daha önce şemdiyeli kamuflajları tespit eden İHA'lar teröristlerin bu oyununu da bozdu. İkinci bir hainlik peşinde olan teröristlerden yaklaşık 40'ı ele geçirildi.

Racu ve çevresi kurtarıldı

Racu ve çevresini PYD/PKK'dan temizleyen komanda ve ÖSO güçleri, örgütün batıda bulunan savunma hattını alıp ilçedeki tüm hakimiyeti ele aldı. PYD'ye ait silah ve mühimmatlar bulunurken EYP ve mayınların imhasına başlandı.