Teröristlerin hain tuzağı ortaya çıktı!

Terör örgütleri, Afrin'de Maskah köyünü ele geçiren TSK ve ÖSO'yu sivil vatandaşları kullanarak tuzağa düşürmeye çalıştı.

Güncellenme 24 Şubat 2018 10:14

TSK ve ÖSO'nun terör örgütlerinden kurtardığı Maskah köyünde bir depoda elleri bağlanarak çevresine mayınlar ve el patlayayıcıları döşenmiş şekilde bulunan 4 yaşlı köylü, YPG/PKK'nın, Afrin'de sivillere yaptığı zulmü bir kez daha gözler önüne serdi.

Maskah köyü kurtarıldı

Askeri kaynakların verdiği bilgiye göre, TSK ve ÖSO mensuplarının, Suriye'de terör örgütlerini Afrin'de temizlemek için yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda bölgenin kuzeybatısında bulunan Racu beldesine bağlı Maskah köyü de yapılan operasyonla teröristlerin elinden alındı.

Sivilleri kalkan olarak kullandılar

Yapılan operasyon sırasında ise korkunç bir manzara ile karşılaşıldı. YPG/PKK'lı teröristlerin köyde kapısı el bombasıyla tuzakladığı depoda, elleri bağlanarak çevresine mayın ve el yapımı patlayıcı yerleştirilen 80-90 yaşlarında 4 sivil bulundu.

Patlayıcıları özel tim etkisiz hale getirdi

Bunun üzerine, mayın ve el yapımı patlayıcı düzenekleri, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından etkisiz hale getirildi.

Vatandaşların güvenliği sağlandı

Kurtarılan sivil vatandaşlar daha sonra emniyetli şekilde bölgeden çıkarılarak hudut karakoluna sevk edildi.

Köydeki 12 bomba düzeneği imha edildi

Devam eden operasyonda diğer evlerde aynı durumla karşılaşılma olasılığına karşı titizlikle çalışmalara devam edildi. Köyde toplam 12 bomba düzeneği bulunarak imha edildi.

Fotoğrafları ortaya çıkan olay, teröristlerin sivilleri nasıl kalkan olarak kullanılmak istendiğini bir kez daha ortaya koydu.

TSK ve ÖSO unsurlarınca dün Maskah köyü YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtarılmıştı.



