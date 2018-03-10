Teröristlerin hain tuzağı böyle deşifre oldu!

Terör örgütlerinden temizlenen Cinderes'teki bir evde sütyene tuzaklanmış bir bomba düzeneği bulundu.

Güncellenme 10 Mart 2018 16:04

TSK ve ÖSO'nun koordineli bir şekilde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında geçtiğimiz günlerde teröristlerde temizlenen Cinderes'te bir evde bulunanlar hayrete düşürdü. Teröristler canlı bomba eylemlerinde kullanmak için sütyenin içinde düzenek hazırlayarak amaçlarına ulaşmak istemiş.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'deki terör örgütleri YPG/PKK işgalindeki kasaba ve köyler tek tek teröristlerden temizleniyor.

Önceki gün teröristlerden temizlenen Cinderes'te bir evde arama yapan güvenlik güçleri, sütyen içine kablo ve radyo vericileri ile hazırlanmış bomba düzeneği ele geçirdi.

Canlı bomba eylemlerinde kullanılacağı tahmin edilen sütyenli düzenek uzaktan kontrol edilebilecek şekilde hazırlanmış İyice köşeye sıkışan terör örgütlerinin sivillerin arasına karışarak bu tür eylemler düzenlemeye çalışabileceklerine dikkati çekildi.