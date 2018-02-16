Teröristleri İHA ve SİHA korkusu sardı!

Afrin'deki Cinderes kasabasında bulunan terör örgütü PKK/YPG-PYD hedefleri SİHA'larla gözetlenip İHA ile vuruldu.

Güncellenme 16 Şubat 2018 21:19

Afrin'deki Cinderes kasabasında bulunan terör örgütü PKK/YPG-PYD hedefleri TSK tarafından vuruldu. Kasabadan yükselen dumanlar ise gökyüzünü kapladı.

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nın 28. gününde Afrin'deki ilerleyişini sürdürüyor. Hatay'da sınıra sıfır noktada olan Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerindeki sınır karakollarından çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleri ile savaş jetleri, terör örgütü PKK/YPG-PYD hedeflerini vurmaya devam ediyor.

3 taraftan çepe çevre sarılan Cinderes bölgesinde yer alan terör örgütü mevzileri an ben an gözetleniyor. Hain teröristlerin korkulu rüyası olan İHA ve SİHA'ları önlemek için lastik yakmaya başladılar. Siyah dumanlar Afrin semalarını sardı.