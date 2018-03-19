Teröristlerden kalleş tuzak! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Afrin merkezi ele geçiren ÖSO mensupları, dün akşam saatlerinde 4 katlı bir binadan arama yaparken patlama yaşandı.

Güncellenme 19 Mart 2018 11:08

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde bulunan 4 katlı bir binada patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 7 sivil ile 4 ÖSO mensubu hayatını kaybetti.

Binaya bomba tuzaklanmış

Dün akşam saatlerinde Afrin merkezde bulunan Ahmed Şahavi Mahallesi'ndeki 4 katlı binada arama yapan ÖSO mensupları teröristlerin tuzakladığı bombanın patlamasıyla hayatını kaybetti.

Çok sayıda araç zarar gördü

İlk belirlemelere göre patlamada, 7 sivil ve 4 ÖSO mensubu hayatını kaybetti. Çevredeki çok sayıda bina ve araç da zarar gördü.

4 metrelik çukur oluştu

Patlamanın şiddeti ise sabah ortaya çıktı. Patlamanın yaşandığı noktada 4 metre derinliğinde çukur oluştuğu ve birçok binanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.