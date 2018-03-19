Teröristlerden kalleş tuzak! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Afrin merkezi ele geçiren ÖSO mensupları, dün akşam saatlerinde 4 katlı bir binadan arama yaparken patlama yaşandı.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde bulunan 4 katlı bir binada patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 7 sivil ile 4 ÖSO mensubu hayatını kaybetti.
Binaya bomba tuzaklanmış
Dün akşam saatlerinde Afrin merkezde bulunan Ahmed Şahavi Mahallesi'ndeki 4 katlı binada arama yapan ÖSO mensupları teröristlerin tuzakladığı bombanın patlamasıyla hayatını kaybetti.
Çok sayıda araç zarar gördü
İlk belirlemelere göre patlamada, 7 sivil ve 4 ÖSO mensubu hayatını kaybetti. Çevredeki çok sayıda bina ve araç da zarar gördü.
4 metrelik çukur oluştu
Patlamanın şiddeti ise sabah ortaya çıktı. Patlamanın yaşandığı noktada 4 metre derinliğinde çukur oluştuğu ve birçok binanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.