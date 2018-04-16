Teröristlerden hain pusu! Üç askerimiz Şehit oldu

Şırnak'ta PKK'lı hainler askere pusu kurdu. Üç Askerimiz Şehit olurken bir askerimiz ise yaralandı.

Güncellenme 16 Nisan 2018 10:32

Şırnak'ta Elmalı ve Kuyu Tepe üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Hain saldırıda üç askerimiz Şehit oldu, 1 askerimiz ise yaralandı.

Teröristler pusu kurmuş

Alınan bilgiye göre, Bestler Dereler civarında konuşlanan Kuyu Tepe Üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi.

Üç asker Şehit oldu

Teröristlerce düzenlenen hain saldırıda üç askerimiz Şehit olurken, bir askerimiz ise yaralandı. Güvenlik güçlerinin saldırıya anında karışıl vermesiyle çatışma çıktı.

Hava destekli operasyon başlatıldı

Şehit ve yaralı askerle bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.