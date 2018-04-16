Teröristlerden hain pusu! Üç askerimiz Şehit oldu
Şırnak'ta PKK'lı hainler askere pusu kurdu. Üç Askerimiz Şehit olurken bir askerimiz ise yaralandı.
Şırnak'ta Elmalı ve Kuyu Tepe üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Hain saldırıda üç askerimiz Şehit oldu, 1 askerimiz ise yaralandı.
Teröristler pusu kurmuş
Alınan bilgiye göre, Bestler Dereler civarında konuşlanan Kuyu Tepe Üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi.
Üç asker Şehit oldu
Teröristlerce düzenlenen hain saldırıda üç askerimiz Şehit olurken, bir askerimiz ise yaralandı. Güvenlik güçlerinin saldırıya anında karışıl vermesiyle çatışma çıktı.
Hava destekli operasyon başlatıldı
Şehit ve yaralı askerle bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.