Teröristler tutuştu! JÖH ve PÖH'ler Afrin'de

JÖH ve PÖH'ler Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeye giriş yaptı.

Güncellenme 26 Şubat 2018 11:46

Gaziantep'te İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde toplanan JÖH ve PÖH'ler Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis Gülbaba ve Hatay Hassa sınırından Afrin'e girdi.

JÖH ve PÖH'ler sızmaları önleyecek

JÖH ve PÖH'lerin öncelikli görevi Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de teröristlerden temizlenen bölgelere sızmaları engellemek ve operasyonlara katılmak olduğu belirtildi.

Bölgeye tanklar sevk edildi

JÖH ve PÖH'ler Türkiye'de Afrin'e geçerken vatandaşlar tarafından ellerindeki Türk bayrakları ile uğurlandı. Ayrıca harekat kapsamında bölgeye tanklar da sevk edildi.

Bozdağ'dan kritik açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, harekatın planlandığı gibi başarı ile devam ettiğini, pek çok stratejik noktanın ele geçirildiğini, harekatın hedefe ulaşıncaya kadar devam edeceğini, bölgedeki son terörist temizleninceye kadar operasyonun devam edeceğini, özel harekatın bölgeye girmesinin yaklaşan yeni mücadelenin sinyali olduğunu, şu anda bölgedeki mücadelenin devam ettiğini, alan daraldıkça mücadelenin sivillerin olduğu bölgeye kayacağını, bunların hazırlık olduğunu, güvenlik güçlerin bölgede tecrübesi ile hareket edeceğini aktardı.