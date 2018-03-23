Teröristler sıkıştı! O bölgeden de çekiliyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta başında Kuzey Irak'ta bulunan Sincar hakkındaki operasyon sinyalinden sonra teröristler bölgeden çekilmeye başladı.

Güncellenme 23 Mart 2018 17:00

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra kaçacak delik arayan teröristler Irak kuzeyinde bulunan Sincar bölgesinden de çekilmeye başladı.

Teröristler Sincar’dan çekiliyor

Daha önce yaptığı açıklamada hafta başında Sincar için operasyon sinyali veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hamlesinden sonra bölgeden flaş bir haber geldi. Terör örgütü militanları Sincar'dan çekilmeye başladı. Yerel kaynaklar, çekilmenin bu sabah başladığını bildirdi.

Bölgeden Ezidiler çoğunlukta

PKK'nın ikinci Kandil'i durumunda olan Sincar'da 2013 yılı nüfus sayımına göre yaklaşık 400 bin olan nüfus şu an 90 binlerde. Ayrıca, Irak'ın Ninova eyaletinin en büyük ikinci yerleşimi. Şengal olarak da bilinen yerleşim, terör örgütü PKK'nın Irak'taki kolu olan YBŞ ve KYB Peşmergeleri tarafından kontrol ediliyor. Ezidiler'in çoğunlukta olduğu bölgede Araplar ile Süryaniler de yaşıyor.

Erdoğan, “Bir gece ansızın gelebiliriz” demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Neresi o ikinci Kandil? Sincar. Eğer halledecekseniz siz halledin. Eğer halledemiyorsanız biz hemen bir gece ansızın Sincar'a da gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz. Eğer dostsak, eğer kardeşsek bize gerekli kolaylığı sağlayacaksınız. Sizden önceki yönetimlere de bunları söyledik. Eğer bunları temizlemiyorsanız bize bırakın, PKK'yı da biz temizleyelim. Dediler ki 'Biz sıkıntıya düştüğümüzde durumu bildireceğiz.' O gün bugün hâlâ bildirecekler. Sayın Başbakanımız görüşüyor, biz görüşüyoruz. Ama çok daha bu iş uzarsa, yeni bir Zeytin Dalı da orada olur."