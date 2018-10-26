Teröristler nefes alamıyor! Üç yılda kaç PKK'lı etkisiz hale getirildi?

Teröristlerin hareket alanının daraldığını belirten Bakan Akar, 24 Temmuz 2015-23 Ekim 2018 tarihleri arasında 14 bin 694 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güncellenme 26 Ekim 2018 09:24

Terörle mücadeleye ilişkin kritik açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2015-23 Ekim 2018 tarihleri arasında 14 bin 694 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Teröristlerin hareket alanı daraldı

Bakan Akar, girilemeyen mağaranın, ulaşılamayan dağ ve tepenin kalmadığını, her taşın altına bakıldığını, bakılmaya da devam edildiğini, bu şekilde mücadeleyi sürdürüp bunu tamamlayacaklarını, böylece Türkiye’yi terör belasından kurtaracaklarını, şuan teröristlerin harekat sahasının, manevra mesafesinin kısıtlandığını, konuşmalarının, görüşmelerinin, kış tertiplenmelerinin, yemelerinin, içmelerinin her bakımdan kısıtlandığını, artık intikallerinin çok zor olduğunu, silah yiyecek, ilaç götürme, personel aktarma durumlarının TSK tarafından baskı altına alındığını ifade etti.

İHA sayısı artacak

Her yeni İHA’nın yeniliklerle imal edildiğini ve böylece TSK’nın bünyesine katıldığını belirten Bakan Akar, bu İHA’ları jandarma ve polislerin kullandığını, gelecek günlerde bu sayının giderek artacağını, ihraç dahil tüm dost ve müttefik ülkelerin de sağladıkları imkandan yararlanacağını gördüklerini söyledi.

Ne kadar terörist etkisiz hale getirildi?

Milli Savunma Bakanı Akar, "24 Temmuz 2015-23 Ekim 2018 tarihleri arasında 14 bin 694 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.