Teröristler Afrin’de kaçacak delik arıyor!

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nın 35. gününde kaç bölgenin ele geçirildiğini ve kaç teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Güncellenme 23 Şubat 2018 11:35

TSK'nın Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek için 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı bugün 35. gününe girdi. Türk savaş uçakları terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'a ait belirlenen hedefleri havadan bombaladığı harekat, karadan da topçu bataryaları ve ÖSO desteğiyle sürdürülüyor.

O köyler de teröristlerden temizlendi

ÖSO ile birlikte ilerleyen TSK, Afrin'in Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan köylerini teröristlerden temizledi.

Daha önce Cinderes'deki Tell Dilur köyü, Bülbül beldesinin Mikdad ve Ali Racu köyleri ile Racu beldesine bağlı Sarı Uşağı ve Rahmanlı köyleri de teröristlerden alınmıştı.

35 günde 100 bölge alındı

Zeyin Dalı Harekatı kapsamında ilerleyiş sürerken Mehmetçik, bölgedeki huzur ve güvenliği sağlamak için terör örgütlerine karşı başlatılan operasyonda 35 günde 100 nokta ele geçirdi.

1873 teröristin etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, 32 askerimizin Şehit olduğunu, 9 sivilin ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca operasyon hakkında da bilgi verildi. Yapılan bilgilendirmede, 44'ü son 24 saatte olmak üzere harekatın başından bu yana toplam 1873 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.