Terörist siper olarak bebek kullandı! Bir polisimiz Şehit oldu

Batman'da bir eve operasyon yapıldı. Burada çıkan çatışmada bir polis memuru vurulurken, teröristin burada bulunan bebeği kendine siper ettiği ortaya çıktı.

Güncellenme 27 Kasım 2018 21:08

Batman’da bir eve düzenlenen operasyonda çatışma çıktı. Çıkan çatışmada bir polis şehit olurken etkisiz hale getirilen teröristin küçük burada bulunan bebeği kendisine siper ettiği öğrenildi.

Bebeği kendine siper etti

Alınan bilgiye göre, PKK’lı bir terör örgütü üyesinin Hilal Mahallesi’nde bulunan bir evde olduğunu tespit eden polis, operasyon yaptı. Operasyon sırasında polis ekipleri ile evde bulunan terörist arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışma sırasında, teröristin burada bulunan bir bebeği kendisine siper ettiği ve bu nedenle polis memurunun ateş edemediği ortaya çıktı. Çatışmada, bir polis yaralanırken, terörist etkisiz hale getirildi. Teröristin üzerinde yapılan aramada, bir tabanca, iki adet el bombası ele geçirildi. Mahalleyi çevreleyen polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Şehit oldu

Yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan üç çocuk babası polis memuru Birol Öztekin ise doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Batman Valiliği’nden açıklama

Batman Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, polis ekiplerinin bugün merkez Hilal Mahallesi'nde ev araması yaptığı, ev araması esnasında çatışma çıktığı, 1 BTÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği, çatışmada yaralanan 1 kahraman polis memurunun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olduğu, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği belirtildi.