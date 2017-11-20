Terörist kampı böyle görüntülendi

PYD terör örgütü, ABD'nin desteğiyle Afrin'deki eğitim kamplarında terörist yetiştirmeyi sürdürüyor.

Güncellenme 20 Kasım 2017 10:40

Afrin, Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoru projesinin en önemli ayağı. Ayrıca terör örgütü PYD/PKK'nın en önemli üslenmeleri Kobani ve burada...

Hatay'ın hemen doğusunda yer alan Afrin'de terör hareketleri artık hiç olmadığı kadar açık bir şekilde faaliyet gösteriyor.

Taröristler toplu hareket ediyor

Örneğin terör örgütünün yayınladığı son propaganda videolarından birinde çok sayıda teröristin eğitimini tamamladığı ve bu teröristler için yemin töreni düzenlendiği görülüyor.

Ayrıca teröristlerin olası bir TSK tarafından gerçekleştirilebilecek SİHA veya F-16 operasyonlarına karşın toplu bir biçimde rahatlıkla hareket ettiği izleniyor.