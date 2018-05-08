Terörist cenazesine katılan HPD'li vekilin cezası belli oldu

HDP'li Dilan Taşdemir "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

Güncellenme 08 Mayıs 2018 14:16

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Mehmetçik'le girdiği çatışmada ölen ve Erzurum Tekman ilçesine defnedilen bir teröristin de aralarında bulunduğu PKK'lı beş teröristin cenazesine katılan HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

Davaya katılmadı

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya HDP Ağrı milletvekilleri Dirayet Dilan Taşdemir ve Berdan Öztürk ile avukatları katılmadı.

Terör propagandası yaptılar

Cumhuriyet savcısı esas hakkında son görüşünü açıkladı. Savcı, yapılan yargılama neticesinde toplanan deliller, görüntü kayıtları, sanık savunmaları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanıklardan Taşdemir'in katıldığı terörist cenazesinde yaptığı konuşmada "Kürtler kendi kendini yönetecek, halk asla boyun eğmeyecek." şeklinde ve benzeri ifadeler kullanarak "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, sanığın bu suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Öztürk hakkında yeterli delil yok

Diğer sanıklardan Öztürk hakkında beraat kararı isteyen savcı, her ne kadar aynı suçtan soruşturma ve kovuşturma yapılmış ise de sanığın müspet suçu işlediğini gösterir, hakkında mahkumiyetine esas her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmadığı söyledi.

Taşdemir’e 2 yıl hapis cezası

Bu kapsamda davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Taşdemir'i "Terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan önce 2 yıl hapse mahkum etti.

Öztürk, beraat etti

Mahkeme, sanık Taşdemir hakkında takdiri indirimi uygulayarak cezayı 1 yıl 8 aya indiren heyet, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Taşdemir, buna göre 5 yıl içinde bir daha suç işlemezse hakkında açılan dava düşecek aksi takdirde bu cezayı çekecek. Mahkeme heyeti diğer sanık Öztürk için beraat kararı verdi.