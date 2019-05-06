Terörist başı Öcalan'dan yıllar sonra açıklama!

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı ile yaptığı görüşmede gündeme dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Güncellenme 06 Mayıs 2019 16:28

İmralı F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatları İstanbul’daki Taksim Hill Otel’de açıklama yaptı. Asrın Hukuk Bürosu avukatları 2 Mayıs’ta Öcalan’la görüşme yaptıklarını açıkladı.

"Müvekkilimiz ile bir görüş gerçekleştirildi"

Avukatlar görüşme için dört avukatın başvurduğunu ancak iki avukatın görüşe gittiğini söyledi. Avukatlar Rezan Sarıca ve Newroz Uysal’ın katıldığı görüşmeye ilişkin Sarıca şunları söyledi, "İmralı F tipi Cezaevi’nde bulunan müvekkilimiz ile bir görüş gerçekleştirildi. 20 Temmuz 2011 tarihinden beri ilk avukat görüşmesidir. Başvuru aynı zamanda diğer müvekkillerimizle ilgili talebimiz olmasına rağmen bu talep kabul edilmedi. Görüşme esnasında not ve evrak alışverişine izin verilmedi. Öcalan’ın 8 yıla yakın avukatlarıyla görüşmeyip ve başvuru yapan arkadaşlarının görüş taleplerinin reddedilmesi hukuki güvenliğin sağlanması konusunda bizi kaygılandırmaktadır. Avukat görüşlerinin sağlanması için bir bilgi biz de mevcut değildir. Günlük basının kendisiyle paylaşılmayıp mektupların engellenmesinde iletişim hakkının engellendiğini teyit etmektedir. Sayın Öcalan’ın haklarının tesis edilmesi için yetkilileri göreve davet ediyoruz"

Avukat Newroz Uysal’ın okuduğu ve Öcalan’la birlikte İmralı’da tutulan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş’ın da imzaladığı açıklamada ise şunlar ifade edildi:

"Toplumsal uzlaşmaya ihtiyaç var"

İçinden geçtiğimiz tarihi süreçte derin bir toplumsal uzlaşmaya ihtiyaç vardır. Sorunların çözümünde her türlü kutuplaşma ve çatışma kültüründen uzak, demokratik müzakere yöntemine şiddetle ihtiyaç vardır. Türkiye’nin ve hatta bölgenin sorunlarını, başta savaş olmak üzere, fiziki şiddet araçlarıyla değil, yumuşak güçle yani akıl, politik ve kültürel güçle çözebiliriz.

Türkiye’nin hassasiyetlerine duyarlı olunmalı

İnanıyoruz ki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kapsamında Suriye’deki sorunların çatışma kültüründen uzak durularak; içinde bulundukları konumun, durumun Suriye’nin bütünlüğü çerçevesinde Anayasal güvenceye kavuşturulmuş yerel demokrasi perspektifinde çözüme ulaştırılması amaçlanmalıdır. Bu bağlamda Türkiye’nin hassasiyetlerine de duyarlı olunmalıdır.

Açlık grevleri

Cezaevleri içindeki ve dışındaki arkadaşların direnişlerine saygı duymakla birlikte, sağlıklarını tehlikeye atacak ve ölümle sonuçlandıracak konumlara taşıracak noktaya taşımamalarını önemle belirtmek isteriz. Bizim için onların akli, fiziki ve ruhi sağlıkları her şeyin üstündedir. Ayrıca en anlamlı yaklaşımın zihinsel ve ruhi duruşun geliştirilmesiyle bağlantılı olduğuna inanıyoruz.

"2013 Newroz Bildirgesi"

Bizlerin İmralı’daki duruşu, 2013 Newroz Bildirgesinde belirttiğimiz ifade tarzının daha da derinleştirerek ve netleştirerek sürdürme kararlılığındadır. Bizim için onurlu bir barış ve demokratik siyaset çözümü esastır. İmralı’daki duruşumuz nedeniyle merak eden, tavır koyan herkesi saygıyla anarken, yüksek bir teşekkürü de borç biliriz.