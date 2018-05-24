Terör örgütünden hain tuzak! Şehit ve yaralılar var

Şemdinli'de görev değişimi için yola çıkan korucuların taşındığı aracın geçişi sırasında önceden tuzaklanmış patlayıcı infilak etti.

Güncellenme 24 Mayıs 2018 11:24

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, görev için yola çıkan korucuların taşındığı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin yola önceden döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 korucu yaralandı. Patlama sonrası yaralanan korucular, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Olay bu sabah 08.30'da Şemdinli ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Kayalar bölgesi kırsalında meydana geldi. Görev değişimi için bölgeye intikal eden korucuları taşıyan aracın yoldan geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola önceden tuzakladığı patlayıcı infilak etti.

Patlama sonrası yapılan tespitlere göre, akraba oldukları belirtilen korucular Fehmi ve Ayhan Özer şehit olurken, Şerif, Osman ile Cevher Özer de yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı korucuları ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Teröristlerin yakalanması için bölgede başlatılan hava destekli operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.