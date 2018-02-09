Terör örgütü PYD/PKK sivilleri katlediyor!

BM'nin hazırladığı raporda terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'de yaşayan sivil halkı katlettiği bilgisi yer aldı.

Güncellenme 09 Şubat 2018 10:02

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, 7 Şubat tarihinde yaptığı Suriye'deki son gelişmeler çalışmasında terör örgütü PYD/PKK’nın sivil halka yönelik yaptığı eziyet ve zulümü gözler önüne serdi.

Erkekler zorla silah altına alınıyor

Hazırlanan raporda, örgütün Afrin'de yaşayan erkekleri zorla silah altına aldığını ve bu kişilerin hareket alanının kısıtlandığını dile getirildi.

Sivillerin bölgeden çıkışı engelleniyor

Terör örgütünün bölgedeki sivillerin Afrin'den çıkışını engellemeye çalıştığı ve Afrinli olmayan bazı kişilerin bölgeden geçerek rejim kontrolünde bulunan bölgelere giriş yaptığı raporda belirtildi. Bu kişilerin yüzde 90'ının kadın ve çocuklardan oluştuğu, erkeklerin ise bölgeyi terk etmesine izin verilmediği de gelen bilgiler arasında.

Kimlikleri yok

Raporda, Afrin ve İdlib'de yaşayan kişilerin yüzde 10 kadarının kimlikleri bulunmuyor. Geçici kimlik belgesi bulunan kişilerin ise kimliklerine örgüt el koyuyor.

Aileler birbilerini bulamıyor

Bazı geçiş bölgelerinin kapatılması nedeni ile daha önce bölgeden ayrılmış kişilerin aileleri ile bire araya gelemediği, bazı çocukların ise zorla ayrılmak durumunda kaldığı belirtildi.

Sivillere roketli saldırı

Raporda dikkat çekilen en önemli konudan biri ise, Şubat ayının ilk günlerinde muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez'e yönelik roketli saldırıda birçok sivilin yaralandığı, sivilleri taşıyan bir aracın ise roketli saldırıya uğraması ve bu saldırıda birçok sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de bu saldırıda yaralandığı bildirildi. Yaralanan sivilllerin ise Türkiye'deki hastanelere sevk edildiği yazılan raporda, yine aynı gün sivillere yönelik yapılan saldırıda 9 kişinin yaralandığı bildirildi.