Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik dev operasyon

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonlarda aralarında HDP'li yöneticilerin de olduğu 158 kişinin gözaltına alındı.

Güncellenme 09 Ekim 2018 17:39

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması KCK’ya Türkiye genelinde yapılan operasyonlarla 158 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

39 şahıs yakalandı

PKK/KCK terör örgütünün deşifresine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Diyarbakır merkezli operasyonlarda; aralarında Diyarbakır HDP İl Eş Başkanı Mehmet Şerif Çamcı'nın da bulunduğu Diyarbakır'da 90, İstanbul'da 4, Mardin'de 1, Van'da 2, Ankara'da 1, Batman'da 1, Mersin'de 2, Şanlıurfa'da 1, Şırnak'ta 1, Elazığ 1, Siirt'te 1 olmak üzere toplam 105 şahıs gözaltına alınmıştır. PKK/KCK terör örgütüne yönelik Van merkezli operasyonlarda ise, toplam 39 şahıs yakalanmıştır.

6 kişi gözaltına alındı

Öte yandan Van Çaldıran’da terör örgütü üyeliği ve propagandası yaptığı tespit edilen sekiz kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul’da da PKK/KCK yanlısı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 6 kişi yakalanmıştı.

Operasyonlar devam ediyor

Ülke çapındaki operasyonlarda toplamda 158 şahıs gözaltına alınırken, operasyonların devam ettiği belirtildi.