Terör operasyonunda HDP'li isim gözaltına alındı

HDP Batman İl Başkanı Toğuç'un da arasında bulunduğu 49 şüpheli gözaltına alındı.

Güncellenme 06 Ekim 2018 13:25

PKK/KCK terör örgütünün Türkiye genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla güvenlik güçlerince 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç'un da arasında bulunduğu 49 şüpheli gözaltına alındı.

6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı

PKK/KCK terör örgütünün ülke genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla güvenlik güçlerince, 6 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

49 kişi gözaltına alındı

Batman'da yapılan operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Nizamettin Toğuç'un da bulunduğu 8, Ağrı'da 25, Ankara'da 5, Muş'ta 1, Mardin'de 1, Şanlıurfa'da 9, olmak üzere toplam 49 kişi gözaltına alındı.

Toplam 137 şahıs yakalandı

Böylelikle son iki günde güvenlik güçlerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda toplam 137 şahıs yakalanmış oldu.