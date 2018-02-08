Terör mevzileri fırtına obüslerle vuruluyor

Hatay'ın sınır ilçelerindeki TSK topçu birlikleri, Afrin'in batı kırsalındaki teröristlere ait mevzileri havan ve obüslerle vuruyor.

Güncellenme 08 Şubat 2018 21:42

Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek için devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'in batı kırsalındaki teröristlere ait mevziler, havan ve obüslerle vuruluyor.

Kritik ilçelere tank sevkiyatı sürüyor

Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki birliklere, tankların da olduğu çok sayıda askeri aracın sevkıyatının yapıldığı belirtilirken bazı askeri yetkililerde bugün sınır karakollarını ziyaret etti.