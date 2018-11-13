Terör devleti İsrail, Gazze'yi kana buladı

Dün akşamdan bu yana Gazze'ye saldıran İsrail, 6 Filistinli vatandaşı şehit etti.

Güncellenme 13 Kasım 2018 14:31

İsrail dün gece boyunca Gazze’ye saldırdı. Gece boyunca silah sesleri altında panik yaşayan halk, bugün büyük bir yıkıla uyandı. İsrail savaş uçaklarının geride bıraktığı yıkım gündüz daha net bir şekilde görüldü.

Binalar yerle bir oldu

AA İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarla oluşturduğu enkazı görüntüledi. Bazı binaların yerle bir olduğu gözlemlenirken, bazılarının da büyük hasar gördüğü ortaya çıktı.

Kreşlere bile saldırdılar

Gazze’nin Rimal Mahallesi’nde bulunan ve saldırı sonucu yıkılan 7 katlı bir binanın, kreş ve anaokulu olduğu tespit edildi.

El Aksa kanalına da saldırı düzenlendi

Çok sayıda ev ve iş yeri bombardıman sebebi ile zarar görürken, İsrail'in El Aksa kanalını vurmasına tepki gösteren basın mensupları, binanın enkazında gösteri düzenledi.

Basın mensupları gösteri düzenledi

İsrail jetleri dün gece Gazze’de yayın yapan El Aksa kanalının merkezine saldırı düzenledi. Burada çalışan basın mensupları da yıkılan binanın enkazında gösteri düzenledi.

6 Filistinli Şehit oldu

İsrail’in dün akşam başlayan saldırılarından bu yana Gazze’de toplamda 6 Filistinli şehit olurken, 25 kişi de yaralandı. Gazze'deki Filistinli grupların İsrail saldırılarına karşı attığı roketler nedeniyle de İsrail tarafında 1 kişi öldü, 50'den fazlası da yaralandı.