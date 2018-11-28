Terim'den Rusya'da kritik açıklamalar

Lokomotiv Moskova maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Terim, önemli açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 28 Kasım 2018 15:43

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Terim, 10 maç, 8 maç ve 6 maç ceza aldıklarını, yöneticilerin hiç ceza aldığını görmediğini, alınamayan ve gidilemeyen turnuvalar olduğunu, 8-10 sene oralarda kaldıklarını söyledi.

“Usülen itiraz ettim”

“Turnuvalara katılamayanlar, turnuvaları alamayanlar bedel ödemeyecek mi?” diye soran Terim, Galatasaray’ın ve taraftarlara olan saygıdan dolayı usülen itiraz ettiğini, gönlünün rahat olduğunu, ne yaptıysa bedelini ödediğini ifade etti.

“Rahat bir toplantı yapmak istiyorum”

Terim, yakında geniş bir toplantı yapmak gerektiğini, bir fazla cezadan korktuğundan değil, rahat rahat konuşmak için bunu yaptığını, kendisinin de cevaplamak istemediği çok konu olduğunu söyledi.