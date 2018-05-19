Terim'den Göztepe maçı öncesi kritik mesajlar

Fatih Terim, bu akşam Göztepe ile oynanacak maç öncesi oyunculara önemli mesajlar verdi.

Güncellenme 19 Mayıs 2018 14:10

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün Göztepe ile oynayacakları şampiyonluk maçı öncesi futbolcularına çok kritik mesajlar verdi.

Bir puan alması halinde dahi mutlu sona ulaşacak olan sarı-kırmızılıların tecrübeli teknik adamı, "İşte geldik finale. Sezonun son maçına çıkıyoruz. Bu maç birçoğunuz için bir ilk olacak. İlk kez şampiyonluk göreceksiniz. Bu anlamda kariyerleriniz için önemli bir akşam olacak. Diğer taraftan 30 milyon kalp bizimle atacak. Sonra da aileleriniz... Onları düşünün. Çok önemli bir 90 dakikaya çıkacaksınız. Size ilk gün de inandım, bugün de... Buraya kadar geldik. Bu şampiyonluğu hak ettik" diye konuştuğu öğrenildi.

İşleri hep ciddiye aldıklarını belirten Terim, Göztepe maçının da bu yüzden dikkate alınması gereken karşılaşma olduğunu, ilk dakikadan son dakikaya kadar bu ciddiyetin korunması gerektiğini, kulübün tarihinde büyük bir travma hiç olmadığını, takımın hep finalleri kazandığını ve taraftarı mutlu ettiğini, bunun kültür olduğunu, bu bilinçle sahaya çıkmak gerektiğini, ekip olarak büyük başarılar elde edileceğini, bunun ilk adımının ise bu gece olacağını söyledi.