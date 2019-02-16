Terim, Fernando-Ndiaye ikilisi hakkında kararını verdi

UEFA Avrupa Ligi'ne Benfica’ya mağlup olarak başlayan Galatasaray’da orta sahadaki yetersizlik gözden kaçmadı.

Güncellenme 16 Şubat 2019 16:38

UEFA Avrupa Ligi'ne Benfica’ya mağlup olarak başlayan Galatasaray’da orta sahadaki yetersizlik gözden kaçmadı. 2-1 yenilgi ile sonuçlanan maçta, Marcao gelen ikinci golde hatalı olsa da Teknik Direktör Fatih Terim, stoperlerin performansından memnun olduğunu söyledi ve defansif orta saha oyuncularının hatalı olduğunu belirtti.

Fernando-Ndiaye ikilisi gözden düştü

Sabah’ın haberine göre, Portekizli genç yıldız Gedson Fernandes ve Florentino Luis, Fernando-Ndiaye ikilisine sahada huzur vermedi.

Paslarda sürekli hata yaptılar

Paslarda sürekli hata yapan Fernando ve Ndiaye, yüksek seviye mücadele gerektiren maçların hepsinde yetersiz kaldı. Ayrıca iki oyuncu da sezon başından bu yana birer gol ancak atabildi.

Fernando, 11 sarı kart gördü, 3 kez de cezalı duruma düştü. Ndiaye ise 4 sarı-2 kırmızı kart alarak, 6 hafta takımını yalnız bıraktı.

Terim ikili hakkında kararını verdi

Terim ise takıma takviyelere Ocak ayında başladıklarını, Haziran'da da bitireceklerini, tıpkı stoper ve forvet hattında olduğu gibi orta sahayı da iki takviye ile sil baştan değiştirmeyi planladıklarını, sarı-kırmızılıların sezon sonu için hem ön libero hem de 8 numara arayışına başladığını, kiralık sözleşmesinde opsiyon olmayan Ndiaye’in İngiltere'ye geri döneceğini, bir yıl daha sözleşmesi bulunan Fernando için de Galatasaray’ın tekliflere açık olduğunu belirtti.