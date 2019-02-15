Tepkiler, İyi Parti'ye "Şahin" konusunda geri adım attırdı

Ordu’dan İdris Naim Şahin'i aday olacağına dair iddialar hakkında İyi Parti'den açıklama yapıldı.

Güncellenme 15 Şubat 2019 11:45

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, Ordu’dan İdris Naim Şahin'i aday gösterecekleri iddialarına dair açıklamada bulundu.

Akşener’le de görüştüler

İyi Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı ile ilgili olarak il, ilçe teşkilatları ile Ordu halkının yoğun taleplerinin söz konusu olduğu belirtilen açıklamada, halkın ve partinin bazı beklentilerini iletmek üzere İdris Naim Şahin'e bir takım ziyaretlerde bulunduğunu, Şahin’in kendilerini son derece nazik bir şekilde karşılayarak görüş ve düşüncelerini paylaştığını, İyi Parti Genel Merkezi’ne iade-i ziyarette bulunarak Genel Başkan Meral Akşener’le buluştuklarını söyledi.

Arzu edilen adaylık olmadı

Şahin’in başlangıçta tekliflerine sıcak baktığını dile getiren Dervişoğlu, zaman darlığı ve hızlı hareket etme mecburiyetinin getirdiği gereklilik sebebi ile arzu edilen adaylığın gerçekleşmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Parti kaynakları ne demişti?

Parti kaynakları ise Şahin’in Dervişoğlunun teklifi üzerine adaylığı kabul ettiğini belirtmişti.

Akşener ne demişti?

Konuya dair açıklama yapan Meral Akşener ise, kendisine bunu ilettiğini, Ordu’da CHP’nin aday çıkardığını, bu nedenle o ilde ayrı ayrı aday çıkaracaklarını, Ordu il ve ilçe teşkilatlarının İdris Naim Şahin'in aday olması için büyük çaba sarf ettiğini, Şahin ile görüşmeler de yapıldığını, bu konuyla ilgili anlık bir yorum yapamayacağını ama teşkilatların bunu çok arzu ettiğini, Şahin'in nasıl bir tutum alacağını hep beraber göreceklerini, kendilerinden bit davet gittiğini söylemişti.