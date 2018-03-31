Temel Karamollaoğlu'ndan "yumruk" açıklaması!

Che Guevara yumruğu yapan SP Lideri Temel Karamollaoğlu o hareketin hikayesini anlattı.

Güncellenme 31 Mart 2018 15:03

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yumruk göstermesi olay oldu. Milli Görüş'ün işaret dururken böyle bir sembole başvurması ise tabanında rahatsızlık yarattı. Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek ise Karamollaoğlu'na ise herkesin merak ettiği o hareketi sordu.

Gaza geldim açıklaması

Karamollaoğlu, Burdur'da olduğunu, Burdur halkı için şekerpancarının çok önemli bir geçim kaynağı olduğunu, dışarda büyük bir kalabalık olduğunu, normalde Milli Görüş'ün işaretini yapması gerektiğini, dışarıdaki coşkuyu görünce heyecanlandığını ve gaza geldiğini söyledi.

Muhalefet adaylarına ziyaret

Zeyrek, Karamollaoğlu'nun 2019 seçimleri öncesi önümüzdeki günlerde istişare amaçlı CHP, İYİ Parti ve Abdullah Gül'ü ziyaret edeceğini aktardı.

Erken seçim iddiası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın erken seçim konusunda tek karar verici olduğunu iddia eden Karamollaoğlu, AK Parti yöneticilerinin bile bu konuda tahminde bulunamayacağını söyledi.

Meclis çalışmalarına bakarak kendi aralarında “Cumhurbaşkanı muhalefetin en hazırlıksız, kendilerinin en avantajlı olduğu tarihte seçim yapmak isteyeceğini, Sonbahar, Ekim-Kasım ayları ihtimal dahilinde olduğunu ileri sürdü.