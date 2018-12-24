Televizyon dünyasında devrim gibi karar

Televizyonlardaki dizilerin yılbaşı sonrası ücretli olacağı, çoğu dizinin biteceği ve bir kanalın günlük bir dizi yayınlama hakkının olacağı iddia edildi.

Güncellenme 24 Aralık 2018 12:55

Yeni yıla girmeye sayılı günler kala ortaya atılan iddia televizyon izleyicilerini üzecek cinsten. Medya kulislerinde konuşulanlara göre, 2019’dan itibaren reyting rekortmeni diziler ücretli olacak ve çok sayıda dizi de ekranlara veda edecek.

Medya patronları harekete geçti

Dizi sürelerinin artması ve bir kanalda her gün birden fazla dizinin yayınlanması üzerine medya patronları harekete geçti.

Bir kanalda tek dizi yayınlanacak

İddiaya göre, her kanalda sadece bir dizi yayınlanacak. Yani kanallar bir gün için belirlenen dizi haricinde başka bir dizi yayınlayamayacak. Kanalların günlük sadece tek dizi yayınlama hakkı olacak.

Bazı diziler yayından kalkacak

Öte yandan şu an yayında olan birçok dizinin yılbaşı sonrası yayından kalkacağı ileri sürüldü.

Ücretli dizi izleme dönemi

2019 yılından itibaren her kanalın ücret platformu olacak ve sevdiği diziyi takip etmek isteyen izleyici kanala üye olup belirli bir ücret karşılığında diziyi izleyebilecek.