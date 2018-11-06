Telefonla sakın tuvalete girmeyin!

Yapılan araştırmalar pek çok kimsenin tuvalete telefonla birlikte girdiğini ancak bunun son derece tehlikeli bir durum olduğunu söylüyor.

Güncellenme 06 Kasım 2018 11:20

Günlük hayatın içerisinde farkında olup veya olmadan birçok kirli şeye dokunuyoruz. Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre her 6 telefondan birinde dışkısal maddeye rastlanmıştır. Yanımızdan bir an olsun ayırmadığımız cep telefonları aslında klozetten daha fazla mikrop taşıyor.

Gün içinde dokunduğumuz en kirli diğer eşyalar

Para

Çok fazla el değiştiriyor olmasına bağlı kalarak en fazla kir tutanlardan biri de paradır. Özellikle metal paralarda bulunan tırtıklı alan mikropların barınması içine ne ideal alan.

Alışveriş arabaları ve sepetleri

Yüzlerce insanın gün içinde sürekli dokunduğu alanlardan biri olan alışveriş sepetleri ve arabaları en çok kir barındıran alanlardan birisidir. Alışveriş sepetinize attığınız meyve ve sebzeleri tüketmeden önce mutlaka sirkeli suda bekleterek tüketmeye özen göstermelisiniz.

Kapı kolları

Gün içinde çok fazla insan tarafından tutulan ama en az temizlenme gereği duyulan yerlerden birisi de kapı kollarıdır. Gün içerisinde çok fazla insan tarafından kullanılır ve üzerine taşıdığı kir ve mikroplar tahmin edilenden çok daha fazladır.

TV kumandası ve ev aletleri

Ev aletleri içerisinde en fazla kir barındıran yerlerden birisi de TV kumandalarıdır. Bilgisayar klavyelerinin temizliği kolay olsa da TV kumandaları aynı olmuyor. Aralara giren kirlerin temizlenip kurumasını beklemek kanal değiştirmek isteyenler için pek kolay olmuyor.