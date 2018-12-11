Telefonla girdiği banyoda ölü bulundu

Rus dövüş sanatları şampiyonu 15 yaşındaki Irina Rybnikova, evinin banyosunda ölü bulundu.

Güncellenme 11 Aralık 2018 15:32

Rusya’da dövüş sanatları sporları şampiyonu 15 yaşındaki Irina Rybnikova, duş almak için banyoya girdi. Bu sırada elinde telefon bulunan genç kızın, suyun içinde düşürdüğü telefonu sonu oldu.

Sibirya’nın Bratsk şehrinde yaşayan 15 yaşındaki genç kızın, duşa girerken yanına aldığı telefon hayatının sonunu getirdi.

Telefon suya düştü

Irina Rybnikova’nın banyona girdiği sırada telefonu şarj etmek için prize taktığı telefon suya düştü. Genç kız bu nedenle hayatını kaybetti.

Tüm ülke yasa boğuldu

Ailesi tarafından banyoda cansız bedeni bulunan Irina Rybnikova, tüm ülkeyi yasa boğdu.

Rusya şampiyonuydu

İki ay önce Rusya şampiyonluğunu kazanan genç kızın hayali, dünya şampiyonu olmaktı. Rus basınına konuşan kızın ablası Tatiana, "Kalbimiz kırıldı, onsuz evimiz bomboş" dedi.

Okulunda da şok etkisi yarattı



Ölüm haberi Irina'nın okulunda da şok etkisi yarattı. Rus basınına konuşan bir arkadaşı, genç kızla başka bir şehre gidip birlikte okula gitmeyi hayal ettiklerini söyledi.