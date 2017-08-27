Telafer'in merkezi DAEŞ'ten kurtarıldı

Irak Ordusu, dün gerçekleştirilen operasyonla Telafer'in merkezinin DAEŞ'ten geri alındığını bildirdi.

Güncellenme 27 Ağustos 2017 14:12

Telafer operasyonları komutanı Korgeneral Abdulemir Yarullah, ''Orduya bağlı zırhlı birlikler ve Haşdi Şabi kuvvetleri, kent merkezini DAEŞ'ten kurtardı. Böylece ilçe merkezinin tüm semtlerinde kontrol sağlandı" dedi.

Komutan, örgütün elinde yalnızca İyadiyye bölgesinin bulunduğunu belirterek, Irak güçlerinin bu bölgeyi almak için harekat başlattığını kaydetti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi 20 Ağustos Pazar günü Telafer'i DAEŞ'ten Kurtarma Operasyonu'nu başlattıklarını açıklamıştı.

Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Telafer, DAEŞ'in Irak'ta elinde tuttuğu son birkaç kasabadan biriydi. Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan kasaba; 16 Haziran 2014’ten bu yana DAEŞ'in kontrolündeydi.

NTV