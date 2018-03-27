Tel Rıfat'ta kontrol sağlandı!

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'de kontrolün sağlanmasının ardından gözler Tel Rıfat'a çevrildi.

Güncellenme 27 Mart 2018 13:30

Afrin'de 20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra bölgenin kontrolü tamamen sağlandı. Bölgede arama tarama çalışmaları devam ederken gözlerin çevrildiği Tel Rıfat'a yönelik operasyonun başladığı belirtildi.

Direniş olmadı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO unsurlarının operasyon başlattığı Tel Rıfat'ta kontrolü sağladığı iddia ediliyor. Yerel kaynaklara göre Mehmetçik ve ÖSO herhangi bir direnişle karşılaşmadı.

Türkiye için önemli bir yer

Tel Rıfat hattının kontrol altına alınması önemli ölçüde doğu-batı güzergahının, El-Bab ve doğusunda kalan bölge ile Halep arasındaki hattın da kontrol altında tutulması fırsatını sağlayacağı belirtiliyor. Tel Rıfat, Suriye'deki iç savaşın başından bu yana Türkiye'nin kontrol altına almak istediği bir yer olarak biliniyor.

Tel Rıfat nerede?

Tel Rıfat ilçesi, Afrin’in 21 kilometre güneydoğusunda bulunuyor. Suriye’yi, Türkiye üzerinden batı dünyasına bağlayan Kilis-Halep Karayolu’nun geçtiği Tel Rıfat, Minnag Havaalanı gibi önemli bir lojistik üs noktasına da ev sahipliği yapıyor. Tel Rıfat sadece Afrin Harekatı açısından değil, Suriye'deki geçiş noktaları açısından da önemli bir boğaz.