Tekrar ortaya çıkan gizemli kız bu kez yakalandı

Haftalardır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Çorum'daki gizemli kız dün akşam görevliler tarafından yakalandı.

Güncellenme 25 Mayıs 2018 12:28

Çorum'daki Ulu Mezarlık'ta geceleri ağlayan gizemli kızı polis tespit etmiş ve ruhsal problemleri nedeni ile tedavi görüldüğü açıklanmıştı. Gizemli kız dün gece o mezarlığa tekrar gitti. Bu kez görevliler tarafından yakalanan 17-18 yaşlarındaki genç kız, "Ne olur beni bırakın da gideyim" dedi.

Görevliler genç kızı yakaladı

Olay dün akşam yaşandı. Bahsi geçen mezarlıktaki görevliler gizemli kızın tekrar geldiği ihbarı ile harekete geçti. Görevliler, el feneriyle mezarlıkta genç kızı aramaya başladı. Burada bir mezarın arkasına saklanan genç kız çok geçmeden fark edildi. Fark edildiğini anlayan genç kız kaçmaya çalıştı ama kovalamaca sonucunda yakalandı. Korktuğu gözlenen, "Abi bırakın beni, gideyim" diyen kızı, görevliler sakinleştirmeye çalıştı.

Görevliler genç kızla sohbet etti

Görevlilerden biri ise, "Kızım sen tek başına gecenin bir saati mezarlıkta ne ararsın, bir derdin mi var. Hadi bize söyle, sana her konuda yardımcı olacağız. Korkma, artık emin ellerdesin, bak biz yanındayız" dedi. Görevliler, uzun süre sohbet ettikleri genç kızı bölgeden uzaklaştırdı.

Ne olmuştu?

Haftalardır Türkiye'nin gündeminde düşmeyen gizem kız olayı polisin duruma el atması ile çözülmüş ve kızın kimliği gizli tutulmuştu. İddiaya göre, ruhsal sorunları olan genç kız, zaman zaman özellikle geceleri tek başına mezarlığa geliyor ve mezarların arasında yatarak saatlerce kendi kendine konuşup, ağlıyordu.