Tekrar kadroya alınan Volkan, herkesten özür diledi

Fenerbahçe tarafından kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, "Başkanımız ve Asbaşkanımızdan özür diliyorum" dedi.

Güncellenme 03 Ocak 2019 11:57

Fenerbahçe’nin kadro dışı bıraktığı tecrübeli kaleci Volkan Demirel, "Başkanımız ve Asbaşkanımızdan özür diliyorum" dedi.

Konuşurken gözleri doldu

Gözleri dolarak açıklama yapan Volkan Demirel; camia olarak içinde bulundukları durumun kabul edilebilir olmadığını, Fenerbahçe'yi yukarılara taşımak istediklerini, bundan sonra da tüm gücü ile elinden geleni yapacağını, geçen sürede yaşananlarla birlikte her şeyin geride kaldığını, geleceği bakıp Fenerbahçe’yi bulunduğu durumdan çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Özür diledi

Volkan Demirel; yapılan yanlışlardan, kırdığı insanlardan özür dilediğini, başkanın da çok önemli bir insan olduğunu, Başkan Ali Koç’u çok sevdiğini, kendisinin de başkan tarafından çok sevildiğini ifade etti.

“Fenerbahçe için varım”

“Başta Başkanım olmak üzere Asbaşkanımızdan da özür diliyorum” ifadelerini kullanan Demirel, duyguları ile hareket eden bir insan olduğunu, kırdığı insanlar olabileceğini, her zaman söylediği gibi daima Fenerbahçe için var olduğunu, bunun da böyle devam edeceğini söyledi.

Ali Koç, özür dilemesini talep etmişti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, Volkan Demirel’in özür dilemesi durumunda takıma geri dönebileceğini söylemişti.

Ali Koç konuya dair yaptığı açıklamada, bundan sonraki sürecin Volkan Demirel’in hal ve davranışlarına bağlı olduğunu, hata yaptığını düşünmesi durumunda özür dilemesi gerektiğini, kendisinin de Fenerbahçe’nin ve kendisinin çok sevdiği Volkan’ın kendine yakışır bir şekilde hareket etmesini umduğunu, Volkan’ın kariyerini devam ettirmesi ve en güzel şekilde de sonlandırmasını arzu ettiğini ifade etmişti.