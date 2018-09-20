Teknoloji devinin yeni serisi ortaya çıktı

Samsung'un Galaxy J serisini sonlandırdığı ve Galaxy M serisi ile yola devam edeceği ortaya çıktı.

Güncellenme 20 Eylül 2018 11:58

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Samsung, uygun fiyatlı modellere daha fazla ağırlık vereceğini ve yeni teknolojileri adapte edeceğini söyledi. Güney Koreli teknoloji devinin attığı yeni adımlarla birlikte Galaxy J serisini sonlandırıp Galaxy M serisi ile yeni akıllı telefon cihazlarını çıkarmayı hedefliyor.

Aynı zamanda Galaxy J’nin üst segmenti olan Galaxy A serisine daha fazla uygun fiyatlı seçenekler ekleyeceği tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra Galaxy J serisini modelleri de aşamalı olarak piyasadan kaldırılacak. Daha sonraki aşamada şirket Galaxy M olarak adlandırılan yeni bir seriyi piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu seri ile birlikte alt sınıf cihazlar üretecek.

İlk olarak 2012’de kullanıldı

Galaxy M serisini Samsung, ilk olarak 2012 yılında kullandı. Şimdi ise yapacağı yeni modeller birlikte mevcut olan Galaxy On serisinin yerini alacak. Kar marjını oldukça düşük tutup, Çinli rakipleri ile mücadele edecek. Bu strateji ile birlikte Samsung’un hedefi Hindistan, Çin ve Latin Amerika’da olan Pazar payını artırmak.