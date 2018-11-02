Tek tip askerliğin detayları belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, süresi 9 ay olacak tek tip askerlik üzerinde çalışıyor. İşte detayları...

Güncellenme 02 Kasım 2018 09:27

Milli Savunma Bakanlığı tüm gençlerin 9 ay boyunca tek tip yapacağı askerlik üzerinde çalışma yürütüyor.

3 ay zorunlu, 6 ay isteğe bağlı

Buna göre yapılacak değişiklikte, 3 ay temel be zorunlu askerlik eğitimi olacak ve geriye kalan 6 ay için bedel ödeyen devam etmeyebilecek. Belirlenen bedelin ne kadar olacağı ise yıl yıl değişiklik gösterecek. Doktor, öğretmen, hakim ve sporcu gibi meslek sahiplerine, hangi dönemde askerlik yapacakları konusunda tercih hakkı getirilecek.

Herkes görevinde değerlendirilecek

Nitelikli mesleklere sahip olanlar, askerlik yaparken cephede değil, kendi meslek gruplarına uygun görevlerde değerlendirilecek. Hangi meslek grubunun hangi alanda ve hangi şartlarda görev yapacağını ise Milli Eğitim, Sağlık ve Adalet gibi bakanlıklardan alınan görüşler düzenlemeye rehber olacak.

Bakan Akar ne demişti?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini, gelecek günlerde sürecin tamamlanacağını, bundan sonra Türkiye’nin kamuoyunun gündeminden bedellidir, dövizlidir, 6 ay mıdır, 7 ay mıdır, asteğmendir, üsteğmendir lafını çıkarıp bunu bir zemine oturtacağını söylemişti.