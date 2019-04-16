TEİAŞ’ın başına Orhan Kaldırım atandı

TEİAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Orhan Kaldırım atandı.

Güncellenme 16 Nisan 2019 14:30

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Orhan Kaldırım atandı. Söz konusu atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, şu ifadelere yer verildi;

TEİAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6’ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Orhan Kaldırım atanmıştır