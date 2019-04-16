TEİAŞ’ın başına Orhan Kaldırım atandı
TEİAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Orhan Kaldırım atandı.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Orhan Kaldırım atandı. Söz konusu atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kararda, şu ifadelere yer verildi;
TEİAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6’ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Orhan Kaldırım atanmıştır