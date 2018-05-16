Tehdit mesajları paylaşan Barış Atay'a gözaltı

Sosyal medya hesabından tehditler savuran Barış Atay'ın gözaltına alındığı iddia edildi.

Güncellenme 16 Mayıs 2018 10:55

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avukat Efkan Bolaç, oyuncu Barış Atay'ın gözaltına alındığını duyurdu. Bolaç, "Nihayet Barış Atay'ı gözaltına aldırmayı başardılar. Birilerine yargılanacaksın demek veya affetmiyorum demek ne zamandır suç oldu?" ifadelerini kullandı.

Atay’ın Fatih Vatan Caddesi üzerindeki Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğünü belirten Bolaç, gözaltı gerekçesinin henüz açıklanmadığını, gözaltı gerekçesinin son günlerde yaşanan tartışmalarla ilgili olmasının yüksek ihtimal olduğunu, evde arama yapılmadığını söyledi.

Atay, Yusuf Yerkel'in sosyal medya hesabından özür dilemesi sonrası, "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz" diyerek öfke kusmuştu.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ise Atay'ın bu ifadeleri sonrasında, "Lütfen bu adama haddini bildiriniz!" başlıklı bir yazı kaleme almıştı.