Tecrübeli vatandaş konuştu: Piyangoya bulaşmayın!

Samsun’da yaşayan ve 1993 yılında piyango ikramiyesini kazanan Süleyman Orhan, vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.

Güncellenme 24 Aralık 2018 11:37

Samsun’da yaşayan ve 1993 yılında Milli Piyango ikramiyesini kazanan Süleyman Orhan yeni yıl yaklaşırken bazı tavsiyelerde bulundu. Büyük ikramiyenin kendisine çıkmasından sonra alın teri kazandığı birikimini ve iş yerlerini kaybeden Orhan, piyango bileti alanlara, kimsenin umutlarını piyango biletine bağlamamasını tavsiye ettiğini söyledi.

Paradan geriye bir şey kalmamış

Samsun’da yaşayan Süleyman Orhan, 1993 yılında ara ikramiyeyi kazandığını, bu ikramiyenin diğerleri ile bir farkı olmadığını, parasal değerlerinin aynı olduğunu, o paradan geriye kalan bir şey olmadığını, ticaret yapan bir esnaf olduğunu, o dönemde maddi olarak bazı sıkıntılar yaşadığını anlattı.

Özel TV bile kurmuş

Kazandığı ikramiye ile Türkiye’nin ilk yerel TV’sini kurduğunu dile getiren Orhan, beyaz eşya mağazası, pastaneleri ve sanayi de büyük bir imalathanesi olduğunu, TV hariç diğer işlerinin ikramiyeyi kazanmadan önce de olduğunu, gelen ikramiye parası ile işlerinin teknolojilerini değiştirmeye başladığını, bu teknolojiyi değiştirirken, 1994 yılında Tansu Çiller döneminde bir ekonomik kriz yaşandığını, parasının döviz olmaması sebebi ile zor günler geçirdiğini söyledi.

Başkaları bilet aldırmak istiyormuş

Orhan; kimsenin piyangoya bulaşmaması gerektiğini, tekrar yılbaşı bileti almayı düşünmediğini, bazı arkadaşlarının yılbaşında 'bana bir bilet çek' dediklerini, onu da kabul etmediğini, 'sana bir kere çıktı bizim yerimizi de çek' dediklerini ifade etti.

“Önemli olan mekan değil, şans”

Herkesin şansının kendine olduğunu belirten Orhan, bu nedenle bu teklifleri kabul etmediğini, şu anda emekli olduğunu, onun keyfini çıkardığını, insanların Nimet Abla'da ya da büyük ikramiyenin çok isabet ettiği bayilerde kuyruğa girdiğini, önemli olanın mekan değil şans olduğunu belirtti.

“Piyangoya bulaşmayın”

Orhan; İnsanların piyangoya umut bağlamaması gerektiğini ifade ederek, bu paranın bir plan ve program dahilinde kazanılmadığını, 'Hele bir çıksın bakarız' dediklerini; çıktığında da yolunu şaşıran, her şeyini kaybeden, evinin kapısını şaşıran insanların çok olduğunu, İnsanların aç olduğunu, bu nedenle büyük para çıkınca insanların açlıktan başka şeylere sevk edildiğini, insanların piyangoya bulaşmaması gerektiğini tavsiye etti.