Tecavüz iddiasıyla öldürülen çocuk masum çıktı!

Tecavüz iddiasıyla öldürülen Muhammet Reşit Yıldırım'ın babası oğlunu beddualar içinde defnettiğini ve suçsuz çıktığını söyledi.

Güncellenme 28 Mart 2018 11:04

Acı olay Adana'da yaşandı. 15 yaşındaki F.N.B.'ye tecavüz ettiği iddiası ile kızın babası tarafından öldürülen 17 yaşındaki Muhammet Reşit Yıldırım'ın 38 yaşındaki annesinin demans hastalığı ilerledi. Baba Ali Yıldırım ise çocuğunu beddualarla defnettiğini söyleyip, oğlunun suçsuz olduğunun ortaya çıktığını, oğlu öldükten sonra tedavi gören eşinin hastalığının hızla arttığını, kendisinin beyninde küçülme olduğunu, stresin etkisiyle hastalığının ilerlediğini aktardı.

Araca binerken vuruldu

14 Ağustos 2017'de Yüreğir'in Yavuzlar Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, bir firmada işçi olarak çalışan Muhammet Reşit Yıldırım, iş yerinin aracına bindiği sırada Emrah B.'nin tabancalı saldırısına uğradı.

Hayatını kaybetti

Yıldırım'a 4 kez ateş eden ve yaralayan Emrah B. kaçmak isterken polislerce yakalandı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Kanlar içinde yere yığılan kalan Muhammet Reşit Yıldırım, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

13 yaşındaki kıza tecavüz iddiası

Gözaltına alınan Emrah B. sağlık kontrolünden geçtiği sırada öldürdüğü kişinin 13 yaşındaki kızına tecavüz ettiğini, bu cinayeti başka kızların başına gelmesin diye işlediğini söyledi. Emrah B. ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Sayın Cumhurbaşkanım size yalvarıyorum, bir kanun çıkarın bu tecavüzcülerin gereken cezasını verin" dedi.

Kızın psikoloji bozuldu

Olay sonrası Emrah B. mahkeme tarafından tutuklanırken, mağdur olan kızı F.N.B. ise psikolojisi bozulduğu için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördü.

Kürtaj olmuş

Olayla ilgili davada mahkemede konuşan F.N.B., Yıldırım ile bir yıl boyunca sosyal medya üzerinden konuştuğunu, Yıldırım'ın kendisini teyzesiyle tanıştıracağını söyleyerek bir eve götürdüğünü, burada cinsel saldırıya uğradığını söyledi. Yaşanan olay sonrası hamile kaldığını belirten F.N.B., durumu annesinin fark ettiğini, kürtaj olduğunu anlattı.

Çocuğun babası Yıldırım değilmiş

Mahkeme, bu doğrultuda rapor için öldürülen Yıldırım ile ceninden alınan örneklerin karşılaştırılarak bebeğin babası olup olmadığının belirlenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Alınan örnekler, Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. Yapılan incelemenin ardından raporda, 'Maktul Muhammet Reşit Yıldırım'dan alınan örnekler ve F.N.B.'ye ait olan cenindeki doku örneklerinde baba-çocuk ilişkisi bakımından uyum bulunmamaktadır' denildi.

Çocuk yengesinin kardeşindenmiş

Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın en son yapılan celsesinde F.N.B., kürtajla alınan bebeğin Yıldırım'a ait olmadığını, çocuğun babasının yengesinin yeğeni M.Ç. olduğunu söyledi.

Yıldırım’la üç ay arkadaş olmuşlar

F.N.B., ayrıca "Öldürülen Muhammet ile cinsel ilişkiye de girmedim" dedi. Mahkeme başkanının, "Daha önce bunları neden söylemedin?" sorusu üzerine F.N.B, "Babamdan korktuğumdan dolayı söylemedim. M.Ç.'ye bir şey olur, babam bir şey yapar diye korktum. O yüzden Muhammet Reşit'in ismini vermek zorunda kaldım. Onunla 3 ay arkadaşlığımız oldu. Özür dilerim, pişmanım" dedi.

"Bir insanın kızı ve eşi bunu yaparsa ben ne yapayım?”

Tekrar söz verilen sanık da, "Bir insanın kızı ve eşi bunu yaparsa ben ne yapayım? Yaptığımdan pişmanım, özür dilerim. Kızıma 10 defa sordum. Bana her defasında Muhammet Reşit'in ismini verdi. Ben neden suçsuz bir insana bunu yapayım?" dedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı karar için erteledi. F.N.B.'nin itirafının ardından konuyla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Hatay’da bulunan şüpheli F.N.B. 'iftira' suçundan gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Annenin durumu ağırlaştı

Demans hastası olan ve uzun süredir tedavi gören Fatma Yıldırım ise oğlunu kaybettikten sonra durumunun daha da kötüye gittiğini belirtti.

“Oğlum masumdu”

Anne Yıldırım, suçsuz günahsız yere oğluma kıydıklarını, oğlunun masum ve günahsız olduğunu, evladını toprağa verdikten sonra hastalığının hızla ilerlediğini, beyninde küçülme olduğunu, bu olaydan sonra hastalığın daha da ilerlediğini söyledi.

Oğlunu beddualar içinde defnetmiş

Baba Yıldırım ise, çocuğunun cenazesini beddualar içinde gömdüğünü, oğlunun suçsuz olduğunun ortaya çıktığını, bu olaydan sonra eşinin hastalığının iyice arttığını, eşinin beyninde küçülme olduğunu, stres nedeni ile hastalığın iyice artığını, diğer çocuklarına bakmak ve eşinin tedavisini takip edebilmek için işten ayrıldığını, eşinin elinin ayağının tutmadığını ve konuşmakta güçlük çektiğini söyledi.