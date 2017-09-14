TCMB'nin faiz kararı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaların dört gözle beklediği faiz kararını kamuoyuna duyurdu.

Güncellenme 14 Eylül 2017 14:20

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı ve faizlerde bir değişikliğe gitmediğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün düzenlenen Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası yaptığı açıklamada, politika faizini yüzde 8, faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borç alma faizini yüzde 7.25, koridorun üst bandı olan gecelik borç verme faizi yüzde 9.25 seviyesinde, GLP borç verme faiz oranını da yüzde 12,25'te sabit tuttu.

Piyasalar faizlerde değişiklik beklemiyordu

24 ekonomistin katılımıyla hazırlanan AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine göre, ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi), borçlanma faiz oranı (faiz koridorunun alt bandı), marjinal fonlama oranı (faiz koridorunun üst bandı) ve geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranında değişiklik beklemiyordu.

Reuters'ın 17 kurumun katılımı ile yaptığı ankette de tüm kurumlar eylülde kısa vadeli faizlerin sabit tutulmasını bekliyordu.

"İktisadi faaliyetteki toparlanma güç kazandı"

Duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın güç kazandığına işaret ettiği belirtilerek, "İç talepteki iyileşme devam ederken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve çekirdek enflasyon göstergelerine ilişkin gelişmelerin, fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturduğuna işaret edilen duyuruda, bu çerçevede Kurul'un, sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

Son hamle Nisan ayında gelmişti

TCMB son olarak nisanda enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla geç likidite penceresi (GLP) faizini 50 baz puan artırarak yüzde 12.25'e yükseltmişti. Enflasyonda yükselişin belirginleşmesinden bu yana geç likidite penceresi (GLP) faizini para politikasında ana fonlama enstrümanı olarak kullanan TCMB, GLP faiz oranını kullanarak piyasaya uyguladığı faizi belirliyor.