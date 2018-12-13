TCDD Genel Müdürü'nden tepki çeken hareket

TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, Ankara’da yaşanan tren kazası sonrası gelen tepkiler üzerine hesabını kilitledi.

Güncellenme 13 Aralık 2018 13:43

Türkiye bu sabah Ankara’da yaşanan kaza ile uyandı. Saat 06.30’da Ankara’dan Konya’ya gitmek üzere hareket eden YHT, kalktıktan 4 dakika sonra Marşandiz İstasyonu’na geldiği sırada yol kontrolü yapan kılavuz trenine çarptı.

Kaza sonrası açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Hesabını kapattı

Yaşanan olaylar sonrası TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, sosyal medya hesabını kilitledi.

Apaydın daha önce de Tekirdağ Çorlu’da yaşanan tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i ve eski eşini kaybeden Mısra Öz’ü sosyal medya hesabında engellemesiyle tepki çekmişti.