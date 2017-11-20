TBMM'nin yeni başkanı bugün seçiliyor!

TBMM'nin 26. Dönem ikinci yarısında görev yapacak başkan bugün seçiliyor

Güncellenme 20 Kasım 2017 11:14

TBMM Genel Kurulu bugün saat 14.00'te Meclis Başkanlığı seçimi için toplanacak.

TBMM Başkanlığı için, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu aday oldu.

Seçim nasıl olacak?

Genel Kurulda, Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tam sayısının 3'te 2'si olan 367 oy, üçüncü oylamada ise üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 276 oy aranacak. Mevcut milletvekilidağılımına göre, TBMM Başkanının üçüncü turda seçilmesi bekleniyor.

Meclis başkan adayları kimdir?

Peki AK Parti, MHP, CHP, HDP ve İyi Parti'den aday olan İsmail Kahraman, Zekeriya Temizel, Celal Adan, Selma Irmak ve Yusuf Halaçoğlu kimdir?

AK Parti adayı İsmail Kahraman: AK Parti'nin Meclis Başkan adayı Kahraman halen Meclis Başkanlığı görevini yürütüyor. Dindar anayasa istiyorum çıkışı ile hatırlanan İsmail Kahraman aslen Rizelidir. 7 Aralık 1940 yılında dünya gelen İsmail Kahraman 76 yaşında asıl işi avukatlık.

AK Parti adayı Tamer Dağlı: 5 Haziran 1970 tarihinde Adana'nın Kozan ilçesinde doğdu. İlkokulu Feke Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulunda okuduktan sonra ortaokul için Yüreğir'e gitti. Lise öğrenimini de Adana'da yapan Dağlı daha sonra 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nü bitirdi. 1994 yılında tamamladığı Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Pedagojik Formasyon eğitiminin ardından değişik bankalarda üst düzey görevlerde yer aldı.Türkiye Finans Katılım Bankası'nda şube müdürlüğü, Adana bölge müdürlüğü ve Kobi bankacılığı müdürlüğü görevini yürüttü. 2014 yılında Necmettin Erbakan ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Bir dönem Mülkiyeler Birliği Adana Şb. Yöneticiliği ATO meslek komitesi üyeliği yaptı. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Adanamilletvekili olarak Meclis'e girdi.

CHP adayı Zekeriya Temizel: 55 ve 56. hükümet döneminde Maliye Bakanlığı yaptı. 2014'te CHP Olağanüstü Kurultayında Parti Meclisi Üyeliğine seçilen Zekeriya Temizel CHP'nin İzmir vekilliğini yürütüyor.

MHP adayı Celal Adan: 10 Eylül 1951 tarihinde Ağrı'da dünyaya gelen Celal Adan, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden mezun. İMPA A.Ş. ve İNMAŞ Limited Şirketini kuran Celal Adan, 21. dönem DYP ve 24.ve 25. dönem MHPİstanbul Milletvekiliği görevinde bulundu. 26. dönemde yeniden İstanbul milletvekili seçilen Celal Adan aynı zamanda MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

HDP adayı Selma Irmak: HDP'nin adayı Selma Irmak 4 Kasım'dan beri Kandıra Cezaevinde tutuklu bulunuyor. 24. dönem Şırnakmilletvekili olan Selma Irmak, 25. ve 26. dönemde ise HDP Hakkari milletvekili olarak Meclis'e girdi. 8 Mart1971'de Mardin Kızıltepe'de doğumlu olan Selma Irmak lise mezunu.

İyi Parti adayı Yusuf Halaçoğlu: MHP'den ihraç edilen Yusuf Halaçoğlu Meral Akşener'in kurduğu İYİ Parti'ye geçti. Yusuf Halaçoğlu, Adana'nın Kozan ilçesinde, 10 Mayıs 1949 tarihinde doğdu. 1967'de liseyi, 1971 yılında İstanbul ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Kürsüsünden mezun oldu. 2015 Türkiye genel seçimlerinde Kayseri milletvekili seçilen Yusuf Halaçoğlu bir dönemi Türk Tarih Kurumu'nun başkanlığını da yaptı.