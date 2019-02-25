TBMM'nin yeni başkanı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul adayı olan Binali Yıldırım'ın yerine TBMM Başkanı olarak Mustafa Şentop seçildi.

Güncellenme 25 Şubat 2019 09:52

AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım’dan görevinden ayrılması sonrasında TBMM Başkanlığı’na 336 oyla AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop seçildi. Şentop böylece Meclis’in 29. başkanı oldu. Genel Kurulu’daki oylamada Şentop’un yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ve İyi Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz yarıştı.

Devlet Bahçeli’ye teşekkür

Genel Kurulun açılmasında önce Şentop, muhalefet partilerinin grup yöneticilerine nezaket ziyaretlerinde bulundu. Şentop, AK Parti Grup Başkanvekillerinin yanı sıra CHP, İyi Parti ve HDP’li vekillerle görüştü. Şentop, koşulsuz desteğini açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de teşekkür etti.

Şentop’tan teşekkür konuşması

Teşekkür konuşması yapan Şentop, TBMM’nin sadece kurucu meclis olmadığını, aynı zamanda devleti, hukuku yeniden inşa eden bir Kurucu Meclis olduğunu, kendilerine düşen en önemli görev şanla, şerefle, kahramanlıkla mazisinin şekillendiğini, Meclis’in itibarını korumak, bu itibara halel getirecek her şeyden kaçınılacağını, faydasız, sonuçsuz tartışmalarla vakit kaybetmeden yoluna devam edeceğini söyledi.