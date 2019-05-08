TBMM'den kritik adım! Ziyaretçilerin yüzleri taranacak

Her gün binlerce ziyaretçi alan TBMM'ye güvenlik amaçlı yüz tanıma sistemi yerleştiriliyor.

Güncellenme 08 Mayıs 2019 09:37

TBMM’de ziyaretçi alımlarının gerçekleştiği Dikmen Kapısı’na yüz tanıma cihazı yerleştirildi.

TBMM’de güvenlik önlemlerini artırma adına yeni önlemler alınıyor. Bu kapsamda ziyaretçi alımlarının gerçekleştiği Dikmen Kapısı’na yüz tanıma sistemi yerleştirildiği ortaya çıktı.

GBT’leri çıkarılacak

Akşam’ın haberine göre, sistem hem TBMM'ye toplu girişler hem de TBMM kapısında yapılan eylemlerde kişileri tanıyarak GBT'lerini çıkaracak. Bilgiler anında güvenlik operatörünün önüne düşecek.

TBMM’yi binlerce kişi ziyaret ediyor

TBMM yerleşkesine 360 derece çekim açısına sahip 500'den fazla kamera yerleştirilmesinin ardından, kayıtları alan toplu yüz tanıma sistemi de bu ay aktif hale getirilecek. Parti grup toplantılarının yapıldığı salı günleri TBMM'yi binlerce kişi ziyaret ediyor.

Şüpheli hareketler incelenecek

Termal ve akıllı kameralar da, bazı vakalarda davranış tespitleri için kullanılacak. Aşırı gülen, aşırı tedirgin ve benzeri davranışlarda bulunan davranışlar kameraya takılacak. Şüpheli jestler ve mimikler dikkatle incelenecek.