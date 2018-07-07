TBMM'de tarihi anlar! Milletvekilleri yemin etti

TBMM'de yemin töreni başladı. Oturumu en yaşlı milletvekili sıfatıyla Durmuş Yılmaz yönetti.

Güncellenme 07 Temmuz 2018 14:32

24 Haziran seçimleri sonrası 27. Dönem Milletvekillerinin yemin edeceği TBMM'nin ilk oturumu başladı. Geçici Meclis Başkanlığı Görevi’ni İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ifa etti. Oturum açılış konuşmasını yapan Yılmaz, yeni dönemin ilk yeminini etti.

Meclis, milletvekillerinin ant içme töreni için saat 14.00'te toplandı. Oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Son Başbakan Binali Yıldırım da takip etti. Yeni dönemin başlamasından sonra Binali Yıldırım'ın Başbakanlık görevi resmen bitecek. Yeni sistemde artık Başbakan bulunmayacak.

Milletvekillerinin ant içmesi için toplanan Genel Kurulda, Başkanlık Divanında Meclis'in en genç milletvekillerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel görev aldı.

Birleşim açılırken locadaki yerini alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a TBMM Başkanlığı görevini devreden İsmail Kahraman, TBMM Geçici Başkanvekili olarak AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü eşlik etti.

Genel Kurul'da daha sonra İstiklal Marşı okundu. Milletvekili sıralarına kırmızı karanfil ve TBMM logolu kokart bırakıldı.